بالفيديو.. الجيش السوداني يقصف ميليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة

كشف محمد إبراهيم، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، من بورتسودان في السودان، عن تفاصيل الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش السوداني قصف ميليشات الدعم السريع في أم القرى بولاية الجزيرة.

وأضاف أن الطيران الحربي للجيش السوداني يستهدف ميليشيا الدعم السريع في أم القرى شرقي ولاية الجزيرة، موضحًا أن هذه التطورات تأتي في سياق الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023.

وأشار إلى أن ولاية الجزيرة كانت سابقًا إحدى المناطق التي شهدت اشتباكات متقطعة بين الطرفين، موضحًا أن الهجوم الجوي على مواقع الدعم السريع في المنطقة يأتي ضمن محاولات الجيش السوداني لتقليص نفوذ هذه القوات التي تعتبر أحد الأطراف الرئيسية في النزاع