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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورتشيتش: بيراميدز حضر إلى مالي من أجل الفوز على دجوليبا في دوري أبطال أفريقيا

الكرواتي كرونسلاف
الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش
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قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز إن الفريق جاهز تماما لمواجهة دجوليبا المالي في إطار دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن الفريق استعد جيدا في الفترة الأخيرة من أجل مواصلة مشواره القوي في البطولة القارية بعد الفوز بخماسية في الجولة الأولى أمام ساجرادا الأنجولي.

ويلتقي بيراميدز مع دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأكد  المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أنه شاهد المباراة الأخيرة لفريق دجوليبا في دوري الأبطال أمام الترجي التونسي ويعلم جيدا أنه فريق قوي رغم الخسارة برباعية ويمتلك لاعبين جيدين أغلبهم صغير السن، ويدرك أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق كونها تقام على أرض دجوليبا ووسط جماهيره، ويرغب بالتأكيد في الفوز وتعويض الخسارة الأولى.

شدد المدرب على أن بيراميدز حضر إلى مالي من أجل الفوز ولا بديل غيره، لمواصلة المشوار القوي في دوري الأبطال، والفريق جاهز تماما ورغم غياب الشناوي وإبراهيم عادل وأوباما وإيجولا، إلا أن الفريق قادر على الفوز طمعا في التقدم خطوة أكبر في مشوار البطولة القارية الكبيرة.

المدير الفني أوضح أنه لا يشعر بأي قلق على الفريق خاصة بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام المصري، خاصة مع الأداء القوي الذي يقدمه الفريق في مبارياته سواء بالدوري أو دوري الأبطال، وبالتالي فهو غير قلق على الفريق والأمور ستتحسن في المرحلة المقبلة، والفريق قادر على التطور والتقدم في جميع البطولات بقوة.

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