لليوم الثاني على التوالي .. القوافل التعليمية تواصل فعالياتها بمطروح

واصلت القوافل التعليمية فعالياتها لليوم الثاني بمحافظة مطروح، اليوم السبت، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني، وبتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي.

تنفذ القوافل التعليمية تحت شعار “نطور لنبني مستقبلا مستداما"

تأتي هذه القوافل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "نطور لنبني مستقبلًا مستدامًا"، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والأزهر الشريف، ووحدة "تصدوا معنا" بوزارة الشباب والرياضة، واستمرت فعالياتها يوم السبت الموافق ٧ ديسمبر الجاري.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني حضور قيادات مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وعلى رأسهم الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة، ونادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وسيد مصطفى رئيس تحرير الأهرام المسائي والمشرف العام على القوافل التعليمية بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الشباب والرياضة والتربية والتعليم بالمحافظة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن القوافل التعليمية تستهدف تقديم الدعم التعليمي لنحو ١٥٠ ألف طالبًا هذا العام، في إطار تحسين جودة التعليم ودعم الطلاب لتحقيق النجاح، ولتخفيف العبئ من على كاهل أولياء الأمور، وللتأكيد على حرص وزارة الشباب والرياضة للدور الذي تقوم به في كافة المجالات.

مدير شباب مطروح: اليوم الثاني استهدف 3 آلاف طالبا وطالبة

وأوضح الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن القوافل التعليمية استضافت خلال اليوم الثاني طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، حيث استقبلت حديقة الغزالة طلاب المرحلة الإعدادية، بينما استضافت قاعة مجلس العمد والمشايخ طلاب المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى قاعة المركز الاستكشافي ومديرية التربية والتعليم، مع استمرار الأنشطة التوعوية ضمن برنامج "تصدوا معنا" للتصدي للشائعات، وندوة توعوية من الأزهر الشريف، استهدفت اليوم ٣٠٠٠ طالبًا وطالبة.

تضمنت الفعاليات جلسات توعوية مع الحسيني محمد، مدرب وحدة "تصدوا معنا"، الذي تناول كيفية التحقق من مصادر المعلومات ورفع الوعي بمخاطر الشائعات، وأن ذلك واجب وطني لنحمي عقولنا ومجتمعنا من الأخبار الكاذبة لنبني وعياً قائماً على الحقائق.

كما تضمنت الفعاليات جلسات توعوية وتنويرية مع الدكتورة أماني حسن من الأزهر الشريف، التي تناولت أهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية، وكيفية تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور التعليم في بناء الإنسان ودعم التنمية المجتمعية، مع التركيز على غرس المبادئ السامية لدى الطلاب.

تأتي القوافل التعليمية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة للبرلمان، وبتنفيذ مديرية الشباب والرياضة بمطروح بقيادة الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي.

نُفذت الفعاليات تحت إشراف إسلام السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ونور أحمد مسئولة الأنشطة، وأعضاء اللجنة المنظمة سامح نادر، وفرحة نصر، ومؤمن فودة"، وأحمد العمدة"، مع تغطية إعلامية من الصحفي أحمد بدر.

لليوم الثاني على التوالي .. القوافل التعليمية تواصل فعالياتها بمطروح

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