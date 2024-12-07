تحرير 17 محضر ضبط جمركي بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة

السبت 07/ديسمبر/2024 - 03:27 م

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في تحرير 17 محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى 2.

جاء ذلك ضمن 57 محضر ضبط جمركي حررها الجمرك على مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث كانت المحاضر المحررة من رقم ١٨٣ وحتى رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٤ حررت الإدارة الأولى برئاسة مصطفى الجندي مدير الإدارة والنائب أحمد عمر كحك كل من محاضر الضبط أرقام ١٨٧ و١٩٦ و١٩٧ الأول عبارة عن ١٢٣٧ عدسة نظارات، والثاني عبارة عن ٤٤ عبوة مخدرات متنوعة، والثالث عبارة عن ٤٨ شريط لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات.

وحررت الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع ونائبه جمال السيد كل من محاضر الضبط ارقام ١٨٥ و١٨٩ و١٩٢ و١٩٤ و١٩٥ و١٩٩ الأول عبارة عن ٣٧ منظار طبي، والثاني عبارة عن ٩ كجم من عاج سن الفيل، والثالث عبارة عن ٩ سبائك ذهبية بوزن ٩٧٥ جرام، والرابع عبارة عن اكثر من مليون ونصف ريال سعودي إخفاهم الراكب ولم يفصح عنهم بالمخالفة لقوانين البنك المركزي وغسل الأموال، والخامس عبارة عن ١٦ تليفون محمول، والسادس عبارة عن ٩٤٥ قرص وكبسول مدرج بجداول المخدرات.

بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة أحمد حسن الحكش ونائبه هاني أحمد أبو طالب كل من محاضر الضبط أرقام ١٨٣ و١٨٦ و١٨٨ و١٩٠ و١٩١ و١٩٣ و١٩٨ الأول عبارة عن ١٦ شريطا مخدرا، والثاني عبارة عن ٣٦٠٠ عبوة من مستلزمات طب الأسنان والثالث عبارة عن ٣٧ شريط مخدر، والرابع عبارة عن ١٦ تليفون محمول، والخامس عبارة عن سجائر إلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، والسادس عبارة عن ١٨ عبوة مخدرات متنوعة، والسابع عبارة عن منظار يركب على سلاح ناري.

وأخيرا حررت الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي ونائبه إكرامي أحمد كلا من محضر ضبط جمركي رقم ١٨٤ عبارة عن ٥٤٥٠ كارت ذاكرة.

جاءت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع إدارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام وأحمد عبد الرؤوف مدير إدارة العمليات بالمطار، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك السابق الشحات غتوري ونائب وزير المالية شريف الكيلاني ووزير المالية أحمد كجوك.