الجيش السوري يعيد نشر قواته في درعا والسويداء

كشف خليل هملوان مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، تفاصيل الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوري مع الإرهابيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، الجيش السوري أعلن إعادة انتشار وتموضع قواته في درعا والسويداء وإقامة طوق دفاعي أمني.

وأضاف أن الجيش السوري بدأ من أول أمس التمدد والانتشار في مناطق السويداء والقنيطرة ودرعا، والاتجاه نحو الشمال في درعا، موضحًا أن إعادة التموضع تأتي في إطار عملية عسكرية متواصلة منذ أشهر، حيث تسعى الحكومة السورية إلى بسط سيطرتها بشكل أكبر على مناطق الجنوب بعد سنوات من الفوضى نتيجة النزاع المستمر، هذه الخطوة قد تشمل تحركات للقوات على خطوط التماس مع الجماعات المسلحة وبعض الفصائل المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الوجود الأمني في المناطق الحيوية.

وأشار إلى أن الجيش السوري كان قد بدأ في الآونة الأخيرة بتنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك الفصائل المتشددة والمعارضة التي كانت تحتفظ بوجود لها في درعا والسويداء، وهي مناطق حساسة من الناحية الاستراتيجية بالقرب من الحدود مع الأردن وفلسطين المحتلة.