الجيش العراقي يعيد انتشار قواته على الحدود مع سوريا

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن قيادة عمليات غرب نينوى تعيد انتشار قواتها على الحدود العراقية - السورية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن نشرها لقوات عسكرية مدرعة على طول الشريط الحدودي الممتد من قضاء القائم على الحدود العراقية السورية وصولاً إلى الحدود الأردنية في أقصى غربي العراق.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" إن "القوات المدرعة من الجيش العراقي الباسل بدأت بالتحرك لدعم الحدود المفتوحة من القائم جنوباً حتى الحدود الأردنية".

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنها عززت المنطقة الشمالية الغربية من محافظة نينوى بالوحدات المدرعة والمركبات العسكرية.

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر تعليمات في الليلة الماضية إلى "جميع القيادات العسكرية والأمنية بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمناطق المسؤولة عنها، خاصة على الحدود المشتركة، مشدداً على أن أمن العراق يُعد من أهم أولويات الحكومة، وأنه سيتم التصدي لأي تهديد قد يمس أرض العراق وسيادته".