إيران تشهد حاليًاً تصاعدًا في الأزمات الداخلية والخارجية.. هل استقرار النظام السياسي والقيادة في البلاد؟

تشهد إيران حاليًا تصاعدًا في الأزمات الداخلية والخارجية التي تمثل مجتمعة "أزمة كبرى" تهدد استقرار النظام السياسي، والقيادة في البلاد.

الأزمة الأولى: الهزائم التي تعرض لها حلفاء إيران في المنطقة

الانتكاسات التي تعرضت لها الجماعات المدعومة من إيران، مثل حماس وحزب الله، فضلاً عن التهديدات التي يواجهها بشار الأسد في سوريا، ساهمت في تقويض تحالفات إيران الإقليمية.

فقد تكبدت حماس وحزب الله خسائر عسكرية فادحة وفقدت العديد من قادتها، بينما الجيش السوري عانى من سلسلة هزائم، بما في ذلك فقدان مناطق شاسعة من الأراضي، مما جعل إيران في وضع ضعيف مقارنة بالعام الماضي.

الأزمة الثانية: تهديد المواجهة المباشرة مع إسرائيل

تحولت طموحات إيران في مواجهة إسرائيل إلى كابوس، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتزايدة. تصاعد الهجمات الإسرائيلية على أهداف في إيران، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 26 أكتوبر 2023، أظهر هشاشة الدفاعات الجوية الإيرانية، كما زادت المخاوف داخل طهران من عمليات اغتيال محتملة لقيادات رفيعة، بما في ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي.

الأزمة الثالثة: عودة ترامب وإدارة أمريكية متشددة

احتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع فريق من المتشددين يشكل تحدياً كبيراً للنظام الإيراني، إذ من المرجح أن يعود ترامب إلى سياسة "الضغط الأقصى" بدلاً من التفاوض. هذا يهدد بتفاقم الضغوط على إيران في ظل العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.

الأزمة الرابعة: التوجه الأوروبي نحو موقف متشدد

تحولت السياسات الأوروبية تجاه إيران إلى موقف أكثر صرامة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ودور إيران في تزويد روسيا بالصواريخ والطائرات بدون طيار. هذه السياسة دفعت أوروبا إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.

الأزمة الخامسة: الانهيار الاقتصادي المحلي

تعاني إيران من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، مع عجز مالي حاد وعدم قدرة على تمويل الدعم الحكومي أو تغطية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والغاز. فمع تدني احتياطيات صندوق التنمية الوطني، وارتفاع معدلات التضخم، يعاني المواطنون بشكل متزايد من هذه الأوضاع.

الأزمة السادسة: اتساع الفجوة بين الحكومة والشعب

النظام يواجه انقسامات عميقة بين الحكومة والشعب بسبب تزايد الاستياء من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. السياسات القمعية مثل فرض الحجاب الإلزامي والرقابة على الإنترنت قد زادت من الغضب الشعبي، وأدى تجاهل الحكومة للاحتجاجات إلى توسيع الفجوة بين الحاكم والمحكوم.

الأزمة السابعة: تحديات الخلافة بعد خامنئي

إحدى التحديات الكبرى التي تواجه النظام الإيراني هي مسألة خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا الموضوع يمثل نقطة تحول حاسمة للنظام، ويشكل تحدياً معقداً في ظل الأزمات الداخلية والضغوط الخارجية.

أزمة كبرى

تشكل هذه الأزمات السبعة مجتمعة ما يمكن أن يطلق عليه "أزمة كبرى"، تهدد استقرار النظام الإيراني على المدى القصير. التصعيد المستمر على الجبهات الداخلية والخارجية يجعل الطريق إلى المستقبل غير واضح، مع تزايد الضغوط التي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل السياسي الإيراني.