استشاري تخطيط عمراني: طرح الإسكان الاجتماعي جاء بعد دراسة احتياجات كل محافظة

قال الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، إن الطرح الحالي «الخامس» للوحدات السكنية يتضمن حوالي 78 وحدة سكنية، منها 13 وحدة جاهزة للتسليم مخصصة لمنخفضي الدخل، بالإضافة إلى حوالي 42 ألف وحدة أخرى سيتم تسليمها بعد حوالي 36 شهرًا، وهو وقت معقول.

وأضاف حسنين خلال مداخلة عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن ذلك يأتي في ظل انخفاض أسعار الوحدات مقارنة بما هو مطروح في القطاع الخاص، مما يجعل هذا الطرح مدعومًا بشكل كبير، حيث لم تُحتسب أسعار الأراضي وبعض الفوائد الربحية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتوازي مع توفير وحدات سكنية أكثر لمتوسطي الدخل.

وأكد أن الميزة في هذا الطرح أنه مقسم إلى جزئين: الجزء الأول يقع داخل عواصم المحافظات والمدن، والجزء الثاني في المدن الجديدة، كما أن الأسعار في هذا الطرح منخفضة جدًا، خاصةً في عواصم ومدن المحافظات، وهي مناسبة للوحدات السكنية في المدن الجديدة، خاصة الإسكان الاجتماعي المخصص لمنخفضي ومحدودي الدخل.

وتابع، هناك دراسات تجرى هذه الدراسات أشارت إلى حاجة بعض المحافظات لزيادة ضخ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، هذا يدل على عدالة في التوزيع الجغرافي، بعد أن كان التركيز في بعض المناطق مثل الدلتا، أصبح هناك توزيع عادل في جميع محافظات الدولة.