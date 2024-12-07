ننشر تشكيل أعضاء الهيئة التأسيسية المؤقتة لحزب الوعي

قرر الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي تشكيل اللجنة التأسيسية المؤقتة للحزب، وجاء القرار كالتالي :" بعد الإطلاع على اللائحة الداخلية لحزب الوعي مادة 3 ومادة 83 وحرصًا على تأصيل ممارسة العمل الديمقراطي داخل الحزب، وتأكيدًا علي خطوات البناء الثاني قرر رئيس الحزب تشكيل لجنة تأسيسية مؤقتة لمعاونته في إدارة شؤون الحزب في مرحلة البناء الثاني لحين استكمال باقي تشكيلات الحزب في القاهرة والمحافظات، و يعمل بهذا التكليف لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لفترات أخرى إذا اقتضت الضرورة".

وتتكون الهيئة التأسيسية لحزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل رئيس الحزب ومساعد أول وزير الشباب و الرياضة الأسبق والنائب البرلماني الأسبق وعضوية كلا من :" لوزير محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، الكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس إدارة الأهرام ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، والمهندس حسام الدين علي السياسي الليبرالي واستشاري الطاقة والطاقة المتجددة، والدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعميد كلية الإدارة بجامعة النيل وخبير سياسات الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، والنائبة السابقة مارجريت عازر، والدكتورة غادة موسى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة خبير سياسات ونظم الحوكمة ومساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري.

كما ضم التشكيل، الدكتور حازم فهمي مساعد وزير التخطيط و مساعد وزير البيئة الأسبق، ورندا حلاوة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم العزازي رجل التعليم السكندري، والإعلامية أمل صبحي، والدكتور محمد عبد المجيد المحامي النقض، والخبير الزراعي عادل زيدان، وتامر بجاتو الإعلامي الرياضي، والدكتور حسن الحيوان أستاذ الإدارة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد قرماني، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمهندس جون طلعت النائب البرلماني السابق، والدكتور نضال السعيد النائب السابق وخبير ريادة الأعمال، والدكتور صديق عطية دكتوراه في النقد الأدبي، والدكتور جمال العسكري، ونادية عز الدين معلم خبير بوزارة التربيه والتعليم، والكاتب هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ.

وضم التشكيل أيضًا محمد عبد المنعم، الأمين العام لاتحاد الناشرين، ورامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية، والمستشار عبدالحكيم شداد المحامي بالنقض، والدكتور أحمد درويش، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، ومحمد صفا المحامي بالنقض، والمهندس عبد الله العياشي بطل العالم الأسبق في الكاراتيه، والمحامي إيهاب راضي، والمهندس أحمد شكري خبير الصناعة والاستثمار، والمحامي إسلام فاضل، وإسلام ممدوح المستشار المالي والخبير الاقتصادى، والمحامي محمد سويلم، والصحفي حازم الملاح، والصحفية نرمين ميشيل، وسمية الألفي خبيرة العمل الأهلي، و لمهندس تامر محمود، والمحامي تامر ابو الليل، ونرمين كميل استشاري لغة الإشارة، والمهندس شريف القاضي، و نورهان خميس، الدكتور إبراهيم صابر، والدكتور ثروت إمبابي".