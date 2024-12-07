بعثة منتخب مصر للبومزا تعود للقاهرة بعد إنجاز برونزية بطولة العالم

وصلت اليوم بعثة منتخب مصر للبومزا بعد ما حقق ابطال مصر إنجازا كبيرا بالفوز بالميدالية البرونزية فى منافسات الماستر فى البطولة التي اقيمت هونج كونج .

وكان منتخب مصر للبومزا قد حقق برونزية بطولة العالم المقامة فى هونج كونج بعد ان حقق الفوز على المنتخب الهندي فى مباراة دور الـ 8 وخسر بصعوبة امام المنتخب الامريكي فى مباراة النصف النهائى ويضم المنتخب من اللاعبين كل من عيد عبدالفتاح ويحي عبدالحميد وعماد عبدالله شعبان

ويرأس البعثة مجدى طايل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويرافقه الجهاز الفنى أحمد محمود مديرا فنيا، الكورى الجنوبي آن هيونج ون مدربا وعماد الدين محمود مدربا، ومحمد سمير طبي.

وتعتبرالميدالية البرونزية لمنتخب البومزا هى الميدالية الثانية لأبطال التايكوندو تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد المنتخب برئاسة المستشار محمد مصطفي بعد ان حققت منذ ايام جني خطاب الميدالية الذهبية لبطولة رومانية المفتوحة للتايكوندو