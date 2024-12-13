

قومي المرأة بأسوان يعزز الوعي المجتمعي بجلسات الدوار للتوعية المجتمعية ودورات ريادة الأعمال بمشاركة رجال الدين والمتخصصين.. ومبادرة "بداية جديدة".. نموذج ملهم لتمكين المرأة والأسرة في أسوان

في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ودورات تدريبية لريادة الأعمال، تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير المهارات الريادية لأهالي قرى محافظة أسوان .

صرحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، أن المجلس نظم خمس دورات تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال إلى جانب ثلاث جلسات دوار للتوعية المجتمعية، حيث استهدفت الفعاليات 450 فردًا من السيدات والرجال والأطفال في قرى المنصورية والطويسة والشطب بمركز دراو، إضافة إلى قرية الأعقاب بمركز أسوان ، جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبمشاركة فعالة من خبراء ومتخصصين في عدة مجالات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن دورات ريادة الأعمال ركزت على تنمية المهارات وتعزيز الفكر الريادي من خلال تسليط الضوء على التوعية المالية، التخطيط الاستراتيجي، التسويق الفعّال، وإدارة الوقت بطرق مبتكرة ، كما تم تدريب المشاركين على كيفية التخطيط الناجح وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الجوانب الإبداعية التي تعزز من فرص نجاح المشاريع الناشئة.

وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة أن جلسات الدوار، استهدفت القضايا الاجتماعية ذات الأولوية مثل الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، زواج القاصرات، ختان الإناث، والتربية السليمة للأبناء، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية التعليم للفتيات وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ، لافتة إلى أنه شارك في الفعاليات علماء الدين والمشايخ من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، حيث قدموا محاضرات توعوية تناولت الجوانب الدينية للقضايا المجتمعية الحساسة، مؤكدين ضرورة التصدي للعادات السلبية التي تعيق التنمية الاجتماعية، مثل زواج القاصرات وختان الإناث، وتقديم النصائح التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي ، إلى جانب ذلك، أسهم المدربون المتخصصون في مجال ريادة الأعمال بتقديم ورش عمل حول كيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التسويق الإلكتروني وتوسيع قاعدة العملاء. وتم تدريب المشاركين على طرق تحسين الإنتاج وتطوير المهارات الإدارية التي تساعدهم على المنافسة في سوق العمل.

وأشارت إلى أنه من جهة أخرى، قدم الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون الدعم اللازم للأسر المشاركة، من خلال تقديم جلسات توعوية تركز على تعزيز الروابط الأسرية ومعالجة التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه أفراد المجتمع في حياتهم اليومية. كما عملوا على توجيه المشاركين نحو تطوير قدراتهم الشخصية وتحفيزهم على اتخاذ قرارات إيجابية تسهم في تحسين مستوى حياتهم ، وتناول خبراء في قضايا السكان والصحة الإنجابية من قطاع الصحة ومنظمات المجتمع المدني موضوعات تنظيم الأسرة، كيفية العناية بصحة الأم والطفل، وطرق الوقاية من الأمراض الشائعة في المناطق الريفية، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأهالي وتعزيز الوعي بأهمية الرعاية الصحية الأولية.

لافتة إلى أن الرائدات الريفيات لعبت دورًا محوريًا في نشر الوعي المجتمعي، حيث عملن على تقديم نصائح عملية للسيدات والأسر حول كيفية التعامل مع التحديات اليومية، مع التركيز على دعم المشاريع المنزلية الصغيرة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة ، مشيرة إلى أنه خلال الفعاليات، تم تنظيم أنشطة تفاعلية وجلسات حوارية بين المشاركين والخبراء، مما ساعد على تعزيز التفاعل وتبادل الأفكار البناءة التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتحسين جودة الحياة في القرى المستهدفة.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى حرص المجلس القومي للمرأة بأسوان على الاستمرار في تنظيم المزيد من الأنشطة والبرامج التوعوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي تركز على بناء الإنسان المصري، ودعم الأسر اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحلية عبر تقديم خدمات متكاملة وشاملة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

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