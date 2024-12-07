ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط  بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة (KIMGFISHER D) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 170 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27450 طن من القمح لصالح القطاع الخاص  حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16609 طن تشمل: 11659 طن يوريا و2450 طن كسب صويا و2300 مولاس و200 طن كلينكر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41521 طن تشمل: 16108 طن ذرة و3560 طن خردة و6561 طن حديد و4200 طن فول صويا و791 طن خشب زان و7000 طن قمح و801 طن زيت طعام و 2500 طن كسب عباد.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 718 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3717 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57568 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150892 طنًا.

وغادر 3 قطارارت بحمولة إجمالية 3973 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3054 حركة.

دمياط احداث دمياط أكبر ميناء للحاويات حركة ميناء دمياط