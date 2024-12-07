ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة (KIMGFISHER D) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 170 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27450 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16609 طن تشمل: 11659 طن يوريا و2450 طن كسب صويا و2300 مولاس و200 طن كلينكر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41521 طن تشمل: 16108 طن ذرة و3560 طن خردة و6561 طن حديد و4200 طن فول صويا و791 طن خشب زان و7000 طن قمح و801 طن زيت طعام و 2500 طن كسب عباد.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 718 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3717 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57568 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150892 طنًا.

وغادر 3 قطارارت بحمولة إجمالية 3973 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3054 حركة.