غدا.. وزير الرياضة يزور بورسعيد لمتابعة أعمال الإنشاءات باستاد النادي المصري

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن إقامة إجتماع غد الأحد في محافظة بورسعيد ط، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والشركة المنفذة، لمتابعة العمل في إنشاء استاد النادي المصري وتذليل أي عقبات أمام المشروع لإنجاز الأعمال وانهاء الإنشاءات.

وأكد “حسين” -في تصريحات صحفية- أن الاجتماع سيكون بحضور جميع أعضاء المنظومة المشاركين في بناء الاستاد وهم: وزير الشباب والرياضة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة، محافظ بورسعيد، الشركة المنفذة "وادي النيل"، ⁠استشاري المشروع، وممثل النادي المصري.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه يعقب الاجتماع زيارة ميدانية لموقع النادي، ومؤتمر صحفي للإعلان عن الاستعدادات والإجراءات التي سيجرى اتخاذها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد والتي كان جرى الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في الوزارة أن يجرى الإجتماع بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد.

وكان الدكتور محمود حسين قد نسق مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن يكون هذا الاجتماع في بورسعيد في وجود جميع اعضاء المنظومة المشاركة لمناقشة سير العمل في مشروع إنشاء استاد النادي المصري بمحافظة بورسعيد، والذي استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية.