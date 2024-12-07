دوري أبطال إفريقيا.. شوط أول سلبي بين الأهلي وأورلاندو بايرتس

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تبادل الفريقان الاستحواذ على مجريات اللعب في الشوط الأول دون خطورة على المرمى باستثناء بعض الهجمات والتسديدات البعيدة من جانب أصحاب الأرض ولكنها لم تجد طريقها على مرمى الأهلي في ظل تالق الدفاع ومن خلفه الحارس محمد الشناوي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب "أورلاندو ستوديوم" في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبو علي. ‏