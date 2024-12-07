كورال جامعة سوهاج يشارك في الملتقى الفني الـ 22 لطلاب الجامعات العربية

شارك كورال جامعة سوهاج في الملتقى الفني الثاني والعشرون لطلاب الجامعات العربية تحت شعار " معاً لإحياء الموسيقى العربية" والذي نظمته جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، بوفد يتكون من ١٤ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأثنى النعماني على مواهب طلاب الجامعة، مؤكداً على حرص الجامعة على رعاية طلابها المبدعين ودعمهم لاكتشاف مواهبهم للنهوض بعقولهم ووجدانهم، وذلك انطلاقًا من ضرورة غرس الفن الهادف في نفوس الشباب والنشء لتقديم رسالة راقية تخدم الوطن، وتساعد في بنائه بعقول وطاقات شبابية واعية ومؤهلة، لافتًا الي أن الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل هدّه الملتقيات لتكون فرصة لعرض مواهبهم وتقديم أفضل ما لديهم من إبداعات وقدرات فنية، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الملتقي اقيم هذا العام بمشاركة جامعات سوهاج، جنوب الوادي، اسيوط، الأقصر ،بنها ،دمياط ،مصر للعلوم والتكنولوجيا و المنيا، مشيداً بكورال الجامعة كونهم كنوز فنية لديهم مواهب وابداعات تثرى بهم الحياة الفنية في مصر.

وأضافت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، ان الملتقي تضمم عروض يوميه على المسرح المكشوف بمقر الجامعة بقنا، حيث قدم فريق كورال الجامعة باقة متنوعة الأغاني (فردي وجماعي) والفقرات الموسيقية التي لاقت إعجاب الجمهور.

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