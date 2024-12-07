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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ملعب استاد المنصورة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الدقهلية باستاد المنصورة
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة والتراك كمرحلة أولى من التطوير .

ورافق محافظ الدقهلية خلال تفقده الأعمال الجارية بملعب استاد المنصورة ،الدكتور محمود عبد الهادي مدير عام المنشآت الرياضية بالدقهلية والمشرف على المشروع ،والدكتور محمود الشهاوي ،والدكتور اسماعيل زاهر،والدكتور ابراهيم محمد والدكتورة اسراء سمير من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة استشاري المشروع.

وطلب من المركز الاستشاري بكلية الهندسة جامعة المنصورة عرض بالتنسيق مع الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة عرض تقرير بالحالة الإنشائية في أسرع وقت للبدء في إجراءات المرحلة الثانية لتطوير المدرجات والمقصورة وأفضل الطرق لرفع كفاءتها بما يليق بأبناء الدقهلية.

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ خطوط الصرف بمحيط الملعب التي يهدف إنشائها إلى صرف المياه أولا بأول ومنع تجميعها حول الملعب وأرضه.

وأكد المحافظ أنه لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير وأنه لابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة ،وأننا نسعى ليحصل الملعب على الإعتماد الدولي لينافس بين كبريات الملاعب لأن الدقهلية وجماهير كرة القدم يستحقون الأفضل.

وثمن محافظ الدقهلية دور كلية الهندسة بجامعة المنصورة وثقته الكاملة في كوادرها العلمية والأكاديمية والاستشارية وإشرافها على المشروع والمشاركة والتعاون مع المحافظة في مشروعات عديدة متنوعة.

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الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنصورة بجامعة المنصورة هندسة جامعة المنصورة جامعة المنصورة كلية الهندسة جامعة المنصورة وكيل وزارة الشباب والرياضه