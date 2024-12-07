تحرير 14 محضر ضبط جمركي بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة

السبت 07/ديسمبر/2024 - 02:33 م

ونجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الادارة المركزية، في تحرير ١٤ محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ١ بقيادة الاستاذ احمد علي السيد القائم بتسيير اعمال الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى رقم ١ كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم علي مستوى الادارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي ، كانت المحاضر المحررة من رقم ١١٢ وحتي رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٤ حررت الإدارة الاولي برئاسة محمود عبد النبي مدير الادارة وعلاء شحاته النائب كل من محاضر الضبط جمركي ارقام ١١٢ و ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٥ الاول عبارة عن ثمانية تليفونات والثاني والثالث عبارة عن كميات كبيرة من الشعر الطبيعي المستعار والثالث عبارة عن كمية من الشيش الالكترونية والشعار المستعار والاخير عبارة عن ٦٥ ايفون ١٦ بروماكس.

وحررت الإدارة الثانية برئاسة محمد حميدة ونائبه عمرو عبد المنعم محاضر الضبط جمركي ارقام ١١٤ و ١١٥ الاول عبارة عن ١٢٢ نظارة ، ١٧٠٠ عدسة ، كمية من البارفانات، والثاني عبارة عن ٧٨٠ وحدة ومستلزمات شيش الكترونيه.

و حررت الإدارة الثالثة برئاسة محمد حفظي ونائبه وائل امبابي محاضر الضبط ارقام ١١٦ و ١١٩ الاول عبارة عن ١٣ جهاز لاب توب والثاني عبارة عن ١٧ عبوة مخدرات متنوعة.

واخيرا حررت الادارة الرابعة برئاسة فتحي فوزي ونائبه ابراهيم حسن محاضر الضبط ارقام ١١٣ و ١١٧ و ١١٨ و ١٢٢ و ١٢٤ الاول عبارة عن ٣١٩ اسطوانة PlayStation والثاني عبارة عن اجهزة لاب توب و١١٧ هارديسك والثالث عبارة عن ستة تليفون محمول والرابع عبارة عن ١٣ سلاح ابيض متنوع والخامس عبارة عن ١٦ ايفون ، ١٥ قطعة وكمية من مستلزمات التليفون المحمول.

تمت عمليات الضبط بالمشاركة والتنسيق المستمر والمثمر مع ادارات الفحص بالأشعة برئاسة الدكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام واحمد عبد الرؤوف مدير ادارة العمليات بالمطار ، وبمتابعة ودعم مستمر من رئيس مصلحة الجمارك السابق الاستاذ الشحات غتوري ونائب وزير المالية المشرف علي مصلحة الجمارك الاستاذ شريف الكيلاني والسيد وزير المالية الاستاذ احمد كجوك.