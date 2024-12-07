44664 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت الوكالة الرسمية الفلسطينية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44،664 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 105،976 إصابة، في وقت لا تزال فيه آلاف الضحايا تحت الأنقاض في مناطق يصعب الوصول إليها، وسط صعوبة في عمل طواقم الإسعاف.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، أفادت الوكالة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 52 شخصًا وإصابة 142 آخرين، مشيرة إلى أن إحصاءات اليوم لا تشمل مستشفيات شمال غزة بسبب صعوبة التواصل مع تلك المناطق.

