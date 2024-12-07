ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

44664 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

الحرب في غزة
الحرب في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الوكالة الرسمية الفلسطينية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44،664 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

 

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 105،976 إصابة، في وقت لا تزال فيه آلاف الضحايا تحت الأنقاض في مناطق يصعب الوصول إليها، وسط صعوبة في عمل طواقم الإسعاف.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، أفادت الوكالة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 52 شخصًا وإصابة 142 آخرين، مشيرة إلى أن إحصاءات اليوم لا تشمل مستشفيات شمال غزة بسبب صعوبة التواصل مع تلك المناطق.
 

حصيلة الشهداء في قطاع غزة العدوان الإسرائيلي