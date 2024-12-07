الليلة.. المسرح العربي يعرض "لا تهدي وردة" بمهرجان الكويت

تعرض فرقة المسرح العربي العريقة التي يرأس مجلس إدارتها المخرج أحمد الشطي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، مسرحيتها "لا تهدي وردة" على خشبة مسرح الدسمة.

يقام العرض ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي بدورته الرابعة والعشرين، التي انطلقت في الخامس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الثاني عشر منه، وتتنافس ستة عروض على جوائز المهرجان المسرحية.

المسرحية من تأليف بدر حياتي وإخراج أحمد البناي، ويشارك في بطولتها نخبة من الفنانين الكويتيين، منهم مبارك سلطان وبدر حياتي وشهد الراشد وعبد العزيز الجريب وعقيل دشتي وعلي القلاف وعمر الظفيري وفضيلة مدوة وعبد العزيز البلوشي ونسرين أحمد ونور العوضي ومساعد العدواني وفهد الخياط.

وتدور أحداث المسرحية حول رجل في الثمانين من عمره ينتظر الموت فتدخل امراة في حياته تعيد له الأمل في الحياة وتتوالى الأحداث بينهما فنكتشف في النهاية بأن كل الأحداث كانت وهما من خيال المؤلف.