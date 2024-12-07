تغريم عمرو دياب 200 جنيه وبراءة الشاب المصفوع

قررت محكمة الجنح المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، اليوم السبت، تغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، على خلفية اتهامه بصفع الأخير أثناء إحدى حفلات الزفاف.

كما قررت المحكمة ببراءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفله داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أقوال المطرب عمرو دياب بشأن واقعة الصفع داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، في القضية التي حملت رقم 9714 لسنة 2024 جنح التجمع، إذ قال المطرب: أنا صفعته على وجهه لإبعاده عني.

وكانت النيابة العامة أحالت عمرو دياب والشاب إلى محكمة الجنح بعد أن تبادلا الاتهامات باعتداء كل منهما على الآخر.

أقوال عمرو دياب

وكان عمرو دياب قال في التحقيقات: «أنا صفعته على وجهه لإبعاده عنى واللى حصل أن يوم 7 يونيو 2024 وأثناء إحيائى حفل زفاف بأحد فنادق التجمع الأول تفاجأت بأحد الأشخاص يقوم بإمساكی وشدى وقرصى من جانبى بعد التصوير معايا وأنا اتضايقت علشان دا تسبب في عدم تركيزى أثناء إحيائى للحفل ودا جعلنى أرد ذلك الاعتداء وقمت بصفعه على وجهه لإبعاده عنى وعلى الفور تركت حفل الزفاف وقمت بإخطار المحامى بتاعى لتحرير محضر ضد المشكو في حقه لأنه تسبب في إيذائى بدنيا ومعنويا والتشهير بى على مواقع التواصل الاجتماعى لأنه ظهر في كذا موقع على السوشيال ميديا وادعى أننى ضربته لأنه بيتصور معايا».

أقوال الشاب المصفوع

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب، أكد في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الجمهور.