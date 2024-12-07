تراكم للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار على سماء الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالامطار، مع حجب لأشعة الشمس حتى ساعات الظهيرة، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم السبت 7 ديسمبر، 21 درجة مئوية، مع سرعة رياح 11 كم/ ساعة، مع توقعات بسقوط أمطار تتجاوز 10%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وجود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلاً، كما تتجمع الشبورة المائية على طرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، وقد تكون كثيفة أحياناً.

وتعرضت مؤخراً محافظة الإسكندري لنوة قاسم وهي أولى نوات شهر ديمسبر وموسم شتاء 2024،

تظهر الأسبوع الأول من ديسمبر. وتتميز بأمطار غزيرة تستمر من يومين لخمسة أيام، كما أن حركة الأمواج الشديدة تزداد وقت زروة النوة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مواطني الإسكندرية، أولاً ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، تجنب الخروج إلا للضرورة خلال الأيام التى تبلغ فيها النوة ذروتها، القيادة بحذر فى الطرق المبللة، لابد من تجنب الطرق المنخفضة حيث تجمع المياه، عدم الوقوف تحت الأشجار او بالقرب من الاسوار.