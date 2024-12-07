افتتاح وحدة كهرباء القلب في مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا.. صور

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن افتتاح وحدة كهرباء القلب بقسم طب القلب بمستشفى الجراحات الجديد بمستشفيات جامعـة طنطـا بعد وصول أحدث جهاز بالعالم من نوعه لعلاج مشاكل كهرباء القلب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حنتيرة، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رغدة الشيخ رئيس قسم طب القلب بالكلية، والدكتورة مرفت أبو المعاطى نبيه، أستاذ أمراض وكهرباء القلب بكلية الطب جامعة عين شمس ومؤسس كهرباء القلب فى إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس الجمعية الإفريقية لكهرباء القلب ورئيس المجلس العلمى لزمالة الكتروفسيولوجيا القلب، والدكتورة مي سلامة أستاذ طب القلب ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وفريق كهرباء القلب بقسم طب القلب بكلية الطب جامعـة طنطـا والذي يضم الدكتور محمد بيومى مدرس والمشرف على الوحدة، والدكتور وليد رشدي، والدكتورة سالي الصواف، والدكتور عمرو الشيخ مدرسين، والدكتورة نورهان حسام، والدكتور أحمد الرصاصي، مدرسين مساعدين.

وأوضح عميد الكلية، أن هذا الجهاز هو جهاز دراسة كهروفسيولوجية وكى مع تخطيط ثلاثي الأبعاد يعد أحدث جهاز فى العالم من نوعه فى الوقت الحالي بأحدث التقنيات الحديثة ويتواجد حاليا بمستشفيات جامعـة طنطـا للمرة الأولى داخل مستشفى الجراحات الجديد بعد توريده من هيئة الشراء الموحد.

ووجه شكره وتقديره لجهود الهيئة في تعاونها مع مستشفيات جامعة طنطا في هذا الملف ويتكون الجهاز من أربعة أجزاء: الجزء الأول جهاز تسجيل كهرباء القلب يقوم بتسجيل الكهرباء الداخلية للقلب أثناء عمل الدراسة والجزء الثاني جهاز استثارة كهرباء القلب يمكن من خلاله استثارة أجزاء القلب المختلفة وإظهار التسارع فى ضربات القلب والجزء الثالث جهاز التخطيط ثلاثي الأبعاد، فيقوم هذا الجهاز بتخطيط ورسم أجزاء القلب تشريحيًا وكهربيًا بكل دقة لتحديد نوع اختلال القلب، بالإضافة إلى أن وحدة كهرباء القلب من الوحدات الحديثة والهامة على مستوى مصر ويمكن من خلالها إجراء ما يلي حالات الدراسة الكهروفسيولوجية وحالات التسارع فوق البطيني وحالات الوصلات الكهربية الزائدة وحالات التسارع الأذيني وحالات التردد الأذيني وحالات الرفرفة الأذنية وحالات البؤر البطينية، وحالات التسارع البطيني وحالات متلازمة ولف باركنسون وايت وحالات البؤر الأذينية وحالات كي إضطراب ضربات القلب.

وتوجهت الدكتورة مرفت أبو المعاطي نبيه للوحدة بمستشفى الجراحات الجديد، بحضور الدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد، والدكتور محمد أبو فرحة، مدير العيادة الشاملة، والدكتور العطافي المتولي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، مشيدةً بإمكانيات الوحدة الجديدة، وأوصت بإعتماد وحدة كهرباء القلب بمستشفيات جامعـة طنطـا كمركز تدريب معتمد لأطباء الزمالة.

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