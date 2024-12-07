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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يحفز أبناء المحافظة قبل النهائي المرتقب باستاد القاهرة الدولي

لاعبي القليوبية
لاعبي القليوبية
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أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، زيارة لغرفة ملابس فريق القليوبية لكرة القدم باستاد القاهرة الدولي، وذلك قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة النهائية لدوري كأس المحافظات التي ستجمعهم بنظرائهم من محافظة بني سويف.
حرص المحافظ على توجيه كلمات التشجيع والدعم للاعبين، مؤكداً ثقته بقدراتهم ومهاراتهم العالية لتحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى أرض المحافظة. وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفع اسم القليوبية عاليًا، وأن يكونوا قدوة حسنة للشباب، وأن يمثلوا المحافظة بأفضل صورة.
وشدد المحافظ على أهمية الروح الرياضية العالية التي يجب أن يتحلى بها اللاعبون خلال المباراة، مؤكداً أن الفوز ليس هو الهدف الوحيد، بل الأهم هو تمثيل المحافظة بأخلاق رياضية عالية.
من جانبه، أعرب لاعبو الفريق عن بالغ شكرهم وتقديرهم لزيارة المحافظ، مؤكدين عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير المحافظة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظة على دعم الرياضة والشباب، وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات.

لاعبي القليوبية

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ستاد القاهرة الدولي محافظة بني سويف محافظ القليوبية