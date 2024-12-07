أحمد داوود وزوجته من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. صور

نشر الفنان أحمد داوود على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرا"، صورة له مع زوجته الفنانة علا رشدي، من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وظهر الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، بصورة من الأبيض والأسود، على أغنية "أنا من غيرك"، من فيلم "الهوى سلطان".

منشور الفنان أحمد داوود

يشارك الفنان أحمد داوود في الموسم السينمائي الحالي بفيلم "الهوى سلطان"، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

أعاد فيلم الهوى سلطان الجمهور قبلة الحياة للموسم السينمائي الحالي مره أخرى، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وأصداء وردود أفعال واسعة، بعد أن ظل الموسم السينمائي في مرحلة هدوء نسبي، بأعمال فنية تقدم المستوي المتوسط، بعد منافسات شرسة خلال مواسم عيد الاضحى الماضي.

وتعتبر ملامح خريطة الموسم السينمائي الحالي، تستقبل فيلم الهوى سلطان، مع بعض الأفلام التي تشارك، في تنافس مع أفلام الموسم السينمائي الماضي.

وساهمت أغنية الفيلم "أنا من غيرك"، علي حالة التناغم مع الجمهور، وتوسيع قاعدة الارتباط بالعمل الفني، خاصةً أنها لصاحب الصوت المميز بهاء سلطان، والذي قدم إبداع طربي معتاد.

الفيلم بطولة منه شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، والإخراج هبة يسري.