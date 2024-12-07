انقطاع المياه عن منطقة محرم بك بالإسكندرية 6 ساعات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن انقطاع المياه بشكل مؤقت عن منطقة محرم بك وتحديداً من شارع السويس وحتى كوبري 3 عيون مرورا بشارع الرصافة وشارع أمير البحر.

وكشفت شركة مياه الشرب عن أسباب انقطاع المياه، نظرًا لقيامها بأعمال الإحلال والتجديد لجزء من الخط الناقل للمياه، قطر 24 بوصة، في شارع قناة السويس البطئ، مما يسبب في ضعف وانقطاع المياه عن المنطقة لعدة ساعات.

وأوضحت الشركة المناطق التي سوف يتم قطع المياه بها في منطقة محرم بك، وهي من شارع قناة السويس وحتى الرصافة، ومن شارع أمير البحر وحتى كوبري 3 عيون، وذلك البوم السبت 7 ديسمبر منذ الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وسوف يستمر لمدة 6 ساعات، وسوف تعرد المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.