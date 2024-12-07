بالفيديو.. خبير سياسي: لن يكون هناك فرق بين إدارة بايدن وترامب فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية

قال ياسر مناع، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إنه لن يكون هناك فرق بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في كل ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، موضحًا أن إدارة ترامب ستبدأ من حيث انتهت إدارته القديمة.

وأضاف «مناع» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تناقضات كبيرة في التصريحات في الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، علاوة على ذلك فإن هذا سيعود على أن أمريكا وإسرائيل فشلت في بلورة الحرب على قطاع غزة.

ولفت إلى أن من يحكم قطاع غزة والحكم البديل لحركة حماس يمثل النقطة المفصلية والمعضلة التي تواجهها الإدارة الأمريكية، والتي تعمل على استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي مثل الموقف الإسرائيلي، مما يعني أن إسرائيل تريد صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة، ومن ثم تريد البحث عن اليوم التالي للحرب.

وتابع: «إسرائيل تريد تجزئة الاتفاق إلى جزئين، جزء مع حركة حماس وهو ما يتعلق بالصفقة والأسرى، ومن ثم تريد استثناء حركة حماس والمقاومة الفلسطينيية، وأن تبحث عن رؤية اليوم التالي للحرب على قطاع غزة ومن يدير قطاع غزة، فضلا عن أن الرؤية الأمريكية تعد مثل هذه».