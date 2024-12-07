دوري أبطال إفريقيا.. وسام وطاهر يقودان هجوم الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب “أورلاندو ستوديوم” في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور. ‏

خط الهجوم: رضا سليم وطاهر محمد ووسام أبو علي. ‏

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالفوز 4-2 على استاد أبيدجان الإيفواري، فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بينما عاد وسام أبو علي وأشرف داري وإمام عاشور.

ضمت قائمة الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.