جمال رائف: جولة الرئيس الأوروبية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الجولة الأوروبية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأوروبية، خصوصًا أنها تشمل الدنمارك التي تعد أول زيارة لرئيس مصري إليها.

وأشار عبر مداخلة هاتفية لـ"الفضائية المصرية والقناة الأولى"، إلى أن الجولة تأتي في توقيت مهم، حيث تعكس الدبلوماسية الرئاسية المصرية حرص الدولة على تعزيز وجودها على الساحة الأوروبية، خاصة في ظل العلاقات التجارية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي بلغ حجم تبادلها التجاري حوالي 32 مليار يورو.

وأوضح أن 36% من الصادرات المصرية تذهب إلى الدول الأوروبية، مما يعكس أهمية هذه العلاقات على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

كما أوضح “رائف” ، أن مصر تمثل شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للدول الأوروبية، لا سيما في مجالات الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية، مضيفًا أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة، تشمل التجارة، الصناعة، والطاقة، بالإضافة إلى زيادة التبادل بين رجال الأعمال والشركات في كلا البلدين.

ونوه، بأن زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك، تاريخية، حيث تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى هذا البلد، مؤكدًا أن الدنمارك قامت باستقبال الرئيس بحفاوة كبيرة، وهو ما يعكس تقديرها لمكانة مصر الدولية، كما أن هذه الزيارة تعد زيارة دولة، وهي أرفع أنواع الزيارات الرئاسية، مما يؤكد قوة العلاقات بين البلدين.