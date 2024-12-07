وزير العدل ومحافظ الدقهلية يفتتحان مكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم المنصورة| صور

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية مكتب توثيق الشهر العقاري الجديد بمبنى مجمع المحاكم بالمنصورة.

وقام وزير العدل والمحافظ ومساعد الوزير ورؤساء المحاكم والمستشارين، بافتتاح مكتب الشهر العقاري بمبنى مجمع محاكم المنصورة، والذي يعمل بأحدث النظم التكنولوجية منذ تلقي الطلبات وحتى تسليم الخدمة للمواطنين، ويعمل بنظام الشباك الواحد، كما يمكن للمواطنين التقديم عن بعد"اونلاين" باستخدام تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر بوابة مصر الرقمية، الأمر الذي ينهي المعاملات بدقة عالية وفي أسرع وقت باستخدام النماذج المؤمنة.

وثمن محافظ الدقهلية، الدور المتميز لوزارة العدل في التوسع في تطوير وإنشاء مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقاري لخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم في توثيق محرراتهم الرسمية، لا سيما في ظل خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية والنزاهة وسرعة إنجاز معاملاتهم اليومية.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

من جهته أعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في توفير كافة الخدمات للمواطنين في جميع مراكز ومدن الجمهورية بزيادة عدد مكاتب التوثيق تخفيفًا عن كاهل المواطنين في تلقي الخدمة من أقرب مكان.

وقال، إن الوزارة تعمل علي تطوير كافة فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية مدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين، ويختصر الإجراءات التي يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف.

وأوضح وزير العدل أنه بافتتاح هذا المكتب الجديد يصبح بالدقهلية فرع توثيق يعمل بنظام الشباك الواحد، وأن المكتب يقدم خدماته للمواطنين على مدار اليوم من خلال عدد 6 شباك لتوثيق المستندات الرسمية ومكاتب حفظ المستندات إلى جانب تخصيص أماكن لاستراحة المواطنين.

كما قام وزير العدل والمحافظ بزيارة محكمة استئناف المنصورة بمنطقة المختلط، ومكتب المحامي العام الأول النيابة العامة، نيابة استئناف المنصورة، وعدد من المكاتب الإدارية بالمحكمة وسط ترحيب العاملين بالمحكمة.

جاء ذلك بحضور المستشار حسين قنديل رئيس الاستئناف، رئيس محكمة استئناف المنصورة، رئيس مجلس التأديب والصلاحية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل للهيئة العامة لأبنية المحاكم والشهر العقاري، المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام والنواب، المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، المستشار عماد عبد الله، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، المستشار عماد الدين عبد الحميد رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، المستشار عبد الله الشاذلي، رئيس الاستئناف رئيس محكمة شمال المنصورة الابتدائية، المستشار مصطفى نبيل سمرة، رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، المستشار عمرو أحمد ضيف، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، المستشار فخري خيري السيد، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المستشار عمرو فوزي عضو المكتب الفني لوزير العدل.

يذكر أن محافظ الدقهلية استقبل وزير العدل بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

لينك البث المباشر: https://www.facebook.com/share/v/18XMpfXMyL/

IMG-20241207-WA0028

IMG-20241207-WA0018

IMG-20241207-WA0014

IMG-20241207-WA0012

IMG-20241207-WA0025

IMG-20241207-WA0024

IMG-20241207-WA0019

IMG-20241207-WA0017

IMG-20241207-WA0021

IMG-20241207-WA0020

IMG-20241207-WA0013

IMG-20241207-WA0029

IMG-20241207-WA0016

IMG-20241207-WA0015

IMG-20241207-WA0027

IMG-20241207-WA0026

IMG-20241207-WA0023