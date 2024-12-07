الأنبا بيجول يزور معرض المنتجات الكنسية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

قام الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، بزيارة معرض المنتجات الكنسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وقام بزيارة معرض ورشة النجارة والأركت بدير المُحرق وكذا معرض شموع ضوء قسقام بدير المُحرق وزيارة الأقسام الأخرى من المعرض.
يشارك في المعرض ورشة النجارة والأركت بدير السيدة العذراء المُحرق، ويوجد جميع المشغولات الكنسية بكافة أنواعها والصلبان الأركت وهدايا الآباء الأساقفة وهدايا الآباء الكهنة والهدايا الكنسية.
ويشارك أيضًا مصنع شموع ضوء قسقام بدير السيدة العذراء المُحرق، ويوجد جميع أنواع الشموع والبخور والعطور والحنوط بكافة أنواعهم.