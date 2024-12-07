السيسي يلتقي رئيسة الوزراء الدنماركية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة الوزراء الدنماركية، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الدنمارك، وذلك حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وزار الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، مقر البرلمان الدنماركي، حيث التقى برئيس البرلمان، ثم قام بتسجيل كلمة في سجل الزوار الرسمي للبرلمان.

وأعرب الرئيس عن سعادته بزيارة البرلمان الدنماركي ولقاء رئيسه، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

وأشار إلى وجود رغبة متبادلة بين البلدين لتعزيز هذه العلاقات وبناء جسور التواصل بين شعبيهما، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين البرلمانين المصري والدنماركي سيكون له دور محوري في دعم هذه الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر تؤمن بالديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك، ولديها تاريخ طويل وتقاليد برلمانية راسخة، وأضاف أن مصر تتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون البرلماني مع الدنمارك من خلال تبادل الزيارات والتجارب والخبرات والدروس المستفادة.