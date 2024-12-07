ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يلتقي رئيسة الوزراء الدنماركية

ى الرئيس عبدالفتاح
ى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة الوزراء الدنماركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة الوزراء الدنماركية، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الدنمارك، وذلك حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

وزار الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، مقر البرلمان الدنماركي، حيث التقى برئيس البرلمان، ثم قام بتسجيل كلمة في سجل الزوار الرسمي للبرلمان.

وأعرب الرئيس عن سعادته بزيارة البرلمان الدنماركي ولقاء رئيسه، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والدنمارك قوية وعميقة، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات.

وأشار إلى وجود رغبة متبادلة بين البلدين لتعزيز هذه العلاقات وبناء جسور التواصل بين شعبيهما، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين البرلمانين المصري والدنماركي سيكون له دور محوري في دعم هذه الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر تؤمن بالديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك، ولديها تاريخ طويل وتقاليد برلمانية راسخة، وأضاف أن مصر تتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون البرلماني مع الدنمارك من خلال تبادل الزيارات والتجارب والخبرات والدروس المستفادة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة الوزراء الدنماركية الدنمارك مصر والدنمارك