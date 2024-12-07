"بحوث الثروة السمكية" يشارك في اجتماع المراكز المتميزة للمصايد والاستزارع السمكي للاتحاد الإفريقي

شارك الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بوزارة الزراعة اجتماعات المراكز المتميزة للمصايد والاستزارع السمكي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

استعرض الجمل إنجازات المعمل في مجال بحوث الثروة السمكية، وأكد أن مشاركة المعمل جاءت لأنه مسجلا لدى مفوضية الاتحاد الإفريقى كمعمل متميز لبحوث الاستزراع السمكى منذ أكثر من عامين، وذلك بعد جهد كبير بذله الباحثون بالمعمل على مدار خمس سنوات سابقة للحصول على الاعتماد الإفريقي.

وأضاف أن الاجتماع الثانى للمراكز المتميزة في إثيوبيا حضره أيضا جميع مديرى المراكز المتميزة بالقارة الإفريقية وكان من أهدافه تعزيز التواصل والتعاون بين المعامل المتميزة لتعزيز فاعلية بناء قدرات الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى، وتحسين شبكات التواصل بين مختلف المعامل المتميزة وغيرها من الشركاء فى تنمية الثروة السمكية فى القارة الإفريقية، وكذلك دراسة إمكانية إقامة توأمة وتبادل البرامج البحثية والتدريبية والزيارات بين البلدان الإفريقية من المهتمين بتنمية مستدامة الاستزراع السمكى.

وأشار "الجمل" إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق مع إدارة الاتحاد الإفريقي على رفع كفاءة المعامل داخل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة من خلال إمدادها ببعض الأجهزة المتطورة على نفقة الاتحاد الإفريقي.

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