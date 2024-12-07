محافظ الشرقية: استيفاء الإجراءات البيئية للمشروعات شرط لإصدار تصاريح إنشائها

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية و محطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة ل 9مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مركزي (كفر صقر - منيا القمح – الإبراهيمية - الحسينية - مشتول السوق ).



وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة) ومنها انشاء البرج على سطح خرساني وأن يكون بعيداً عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أوالعناية المركزة بالمستشفى.

كما أوضح مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بفحص (229) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها بعد التأكد من توافر الإشتراطات البيئية والصحية ، بالإضافة لإعداد السجل البيئي لعدد (10) منشآت وإجراء القياسات البيئية ل10 منشآت 4مستشفى -3مخازن -3مخابز فضلاً عن فحص 42 شكوى للمواطنين.