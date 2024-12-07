"الإقليمي للأغذية والأعلاف" يستعرض أنشطته البحثية والإرشادية خلال نوفمبر

أصدر المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تقريره الشهرى يتضمن انشتطه في مجالات الإرشاد والتدريب والبحوث والخدمات والرقابة والجودة خلال نوفمبر الماضي

وصرح د محمد الشربيني مدير المركز ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتضمنت الانجازات والأنشطه التي تم استعراضها ما يلي:

أولاً إنجازات المعامل حيث تم إدخال طرق تحليل جديدة فى منظومة التحاليل بالمركز الإقليمي مما يعد إضافة لمنظومة العمل والنشاط البحثي

كما تم إعادة إدخال اجهزة لتحليل البروتين بعد إصلاحها مما يُسرع من إنجاز العمل وتلبية متطلبات العملاء بالكفاءة المطلوبة بالإضافة إلى إدخال طرق تحليل جديدة فى منظومة التحاليل بالمركز الإقليمي وتضمنت تقدير المركبات المهضومة بالطريقة الإنزيمية للمعدة البسيطة.



ثانياً الأنشطة الإرشادية:

فى إطار التعاون بين المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف مع مديرية التضامن الإجتماعي بالأسكندرية و تحت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تم عقد ندوه ضمن فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأه وقد تمت المشاركة بمحاضرة عن العادات الغذائية الخاطئة وضرورة الإهتمام بتغذية الإناث مثل الذكور وتجنب الممارسات الخاطئة التى تؤدى إلى تلوث الغذاء ودخول الملوثات لجسم الإنسان كما تناولت خطورة الزواج المبكر للفتيات على صحتها وصحة الطفل وضرورة تغذيتها تغذية جيدة .

ثالثاً نشاط التسجيلات

- الأسمدة :-

─ عدد المركبات التى تقدمت بها الشركات للتسجيل عدد(510) مركب محلى الصنع ومستورد .

─ الشهادات المعتمدة عدد (397) شهادة محلية الصنع ومستوردة .

نشاط فحص شحنات الأعلاف والمخصبات والإفراج عنها .

─ عدد ( 444) شحنة سماد واردة للمركز الإقليمي للفحص والأفراج عنها.

─ عدد (556 ) شحنة أضافات الأعلاف واردة للمركز الإقليمي للفحص والإفراج عنها.

- الأعلاف :-

─ إصدار عدد ( 223 ) إستمارة تسجيل أعلاف وإضافاتها مستوردة .

─ إصدار عدد ( 530) إستمارات تسجيل أعلاف وإضافاتها محلية الصنع .

رابعاً نشاط العينات

- الرقابة :-

─ عدد( 699)عينة علف دواجن و عدد (32 ) عينة علف أسماك وعدد ( 9 ) عينات علف أرانب وعدد (5) عينات علف حمام وعدد (293) عينة علف حيوانى إجمالى عدد عينات العلف (1038) .

- خدمى ( أفراد ) :-

─ عدد العينات(343) عينة وتحليل عدد (1015 ) .

- عينات الموانئ :-

─ عدد عينات الموانئ التى تم تحليلها ( 11 ) عينة .

خامساً قسم التصدير :-

─ تم سحب عينات وإصدار شهادات مطابقة لعدد (33) شحنة تصدير بعد موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية.

سادساً قسم المديريات :-

─ إجمالى عدد تجارب التشغيل (139) تجربة تشغيل بعدد (399) عينة لخطوط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف وإستخراج تراخيص مع قطاع الإنتاج الحيوانى .

─ عدد (5) عينات مضبوطات يتم تحويلها للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن طريق النيابة العامة .

سابعاً انشطة البحوث و التدريب :-

في إطار تنمية مهارات الباحثين و تنفيذاً لسياسة مركز البحوث الزراعيه في النهوض بمستوى البحوث بالمركز ورفع كفأة الباحثين فقد شارك عدد من الساده الباحثين بالمركز الاقليمي للاغذيه و الاعلاف في عدة ندوات وورش في تخصصات متنوعه و تضمنت هذه المشاركات 1- حضور الملتقى العلمي الرابع لمركز البحوث الزراعيه و الذي تنظمه لجنة المؤتمرات بالمركز تحت رعاية وزير الزراعه الاستاذ علاء فاروق 2- حضور الملتقى الاول حول استخدام أدوات الذكاء الإصطناعي في كتابة البحوث العلميه و مشاريع التخرج و الذي عُقد في معهد الهندسه الوراثيه بمركز البحوث الزراعيه 3- حضور سيمينار علمي بعنوان التطورات في تكنولوجيا الليزر – التطبيقات الرائده للزراعه المستدامه بالقاعه الرئيسيه لمركز البحوث الزراعيه

كما قام د محمد الشربيني مدير المركز الاقليمي بعقد لقاء مع الساده الباحثين في مرحلة ابحاث الترقيات تم خلال اللقاء استعراض الخطه البحثيه للمركز الاقليمي وخطة التطوير المقترحه كما قام خلال اللقاء بتوزيع شهادات التكريم على الباحثين المتميزين في النشر الدولي و اوضح انه سوف يتم دورياً تكريم المتميزين في كل المجالات.

و على صعيد النشاط البحثي ايضاً عقد المركز الاقليمي دورة تدريبية داخليه بعنوان "نظم إدارة الجوده الشامله"



ثامناً انشطة الجودة و عينات الاحتراف الدولي

و في خلال شهر نوفمبر شهدت معامل المركز الاقليمي المختلفه عمل المراجعات الدوريه طبقاً لنظام الجوده ايزو 17025 كما تم تدريب عدد من الساده الباحثين للعمل كمراجعين للجوده بالمعامل

و في إطار اشتراك المركز الاقليمي للاغذيه و الاعلاف في برامج الاحتراف الدولي ضمناً لمتطلبات شهادة الجوده ايزو 17025 فقد شهد شهر نوفمبر استقبال المعامل المختلفه للمركز الاقليمي عدد من عينات الاحتراف من الجهات الخارجيه المُتعاقد معها(BIPEA و FAPAS).