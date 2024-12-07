ضرب أمريكية موجعة لـ«التيك توك»

أيدت محكمة استئناف أمريكية قانونًا يلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع منصة "تيك توك" أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير 2025، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وينص التشريع على حظر "تيك توك" في حال لم توافق الشركة الأم على بيع المنصة بحلول الموعد المحدد، مع منحها مهلة تصل إلى 9 أشهر، يمكن أن تمتد إلى عام كامل. ويستند القانون إلى مخاوف أمنية، حيث ترى الولايات المتحدة أن الشركة المالكة، "بايت دانس"، تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد وقع على القانون في أبريل الماضي بعد أن مرره كل من مجلسي الشيوخ والنواب، حيث أكد مسؤولون أن امتلاك جهة صينية للمنصة يهدد خصوصية المستخدمين الأمريكيين، وقد يسمح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى بياناتهم الشخصية.

من جهتها، رفعت "بايت دانس" دعوى قضائية ضد القانون، معتبرة أنه ينتهك الدستور الأمريكي، خاصةً فيما يتعلق بحرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول. كما جادلت الشركة بأن بيع أعمال "تيك توك" أمر غير ممكن من الناحيتين التجارية والقانونية، مؤكدة أن الحظر سيؤثر سلبًا على نحو 170 مليون أمريكي يستخدمون التطبيق.