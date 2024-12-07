«الرعاية الصحية» تحتفي بالأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات (صور)

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالاحتفاء بالأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات، وذلك بكافة منشآتها الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وشعار هذا العام "احمِ نفسك والآخرين باستخدام المضادات الحيوية بحكمة".

يأتي ذلك اتساقًا مع الجهود الدولية والمحلية للتصدي لمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تقام تلك الفعاليات سنويًا بالتعاون مع منظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

وقال بيان الهيئة: شملت فعاليات الاحتفاء بالأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات بالمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، عقد ندوات توعوية وورش عمل تفاعلية، إلى جانب توزيع مواد تثقيفية تسلط الضوء على مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وأهمية الحد منها، فيما شاركت فرق متخصصة من الصيدلة الإكلينيكية وأعضاء فرق المضادات الحيوية، بالتعاون مع مسؤولي المشاركة المجتمعية، في تقديم النصائح التوعوية والاستشارات الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، يأتي الاحتفال من خلال العديد من الفعاليات التوعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر مضادات الميكروبات، وذلك في إطار التزام الهيئة بتعزيز الوعي الصحي ودعم الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بما يسهم في تحقيق نظام صحي مستدام، واتساقًا مع الجهود الدولية والمحلية لمواجهة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.

وتابع : استهدفت الفعاليات التي أُقيمت في منشآت الهيئة بمختلف محافظات التأمين الصحي الشامل نشر الوعي بين أفراد المجتمع والفرق الطبية حول أهمية ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وشملت النصائح التوعوية الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها «عدم استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية، الالتزام بالجرعات الموصوفة وإكمال فترة العلاج المحددة من الطبيب، الامتناع عن مشاركة المضادات الحيوية مع الآخرين.

وأضاف الدكتور السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل بشكل مستمر على تطبيق أفضل الممارسات الصحية من خلال أنشطة توعوية ومبادرات مجتمعية تستهدف رفع وعي المواطنين والكوادر الطبية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة 2030 وضمان مستقبل صحي آمن لجميع أفراد المجتمع، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود في مواجهة ظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الأفراد والمؤسسات لتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، بما يحفظ صحة الأجيال الحالية والقادمة.

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