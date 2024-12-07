ضبط 10.6 طن لحوم و دواجن غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديريه الطب البيطري من ضبط ١٠.٦ طن مصنعات ومقطعات لحوم و دواجن ولحوم مفروم ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال حملات تفتيشية استهدفت المرور علي الاسواق العامة والمحال والمخازن بعدد من الأحياء والمراكز للتأكد من جوده وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين ، وجاءت الحملات بمتابعة وإشراف الدكتور علاء عبد العال وكيل وزرة الطب البيطري بالجيزة، والدكتور ايهاب أحمد عوض مفتش الطب البيطري بالجيزة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي استمرار الحملات التي تهدف لضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة المحافظة لأحكام السيطرة علي الاسواق والحفاظ علي صحه وسلامه المواطنين وضمان جودة المنتجات المعروضة .

واطلع المحافظ علي جهود الحملات التي اسفرت عن ضبط ٨٠٠ كجم مفروم دواجن بناحية كرداسة و ٥٢٠ كجم لحوم مفرومه بالعجوزة و٤٠٠ كجم مصنعات لحوم دواجن بالدقي و 600 كجم مقطعات و مفروم دواجن فاسدة بناحية المنيرة الغربية و ٧٠٠ كجم مقطعات و مصنعات لحوم بناحية بولاق الدكرور غير صالحة للاستهلاك الادمي و 6200 كجم دهون و مفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الهرم 300 كجم مقطعات دواجن فاسدة بناحية العمرانية و 400 كجم مصنعات لحوم فاسدة و كذا 43 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الطالبية و ٢٠٣ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر .

كما شهدت الحملة تحرير ١٢ محضر بالمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريه الطب البيطري بضبط الاسواق واستمرار التشديد الرقابي علي الأسواق واستمرار الحملات والمتابعة المستمرة حفاظاً على سلامة المواطنين.