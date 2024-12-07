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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رصف طريق الكوم الأخضر بحوش عيسى في البحيرة.. صور

رصف طرق البحيرة
رصف طرق البحيرة
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وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، وتأكيدًا على الجهود المبذولة لرفع كفاءة الطرق والكباري

 شددت محافظ البحيرة على ضرورة  تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بجميع المشروعات الجاري تنفيذها ، لضمان تحسين البنية التحتية ، وبما يدعم التنمية الشاملة في كافة المراكز والمدن، ويسهم في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين.

وتابعت اليوم السبت، المهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والنقل،  سير العمل في تنفيذ الطبقة الأسفلتية بطريق الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بطول 2.9 كم وبتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه ضمن أعمال "رد الشيء لأصله".

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