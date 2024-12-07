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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» : وفد ياباني يتفقد مستشفى دار الشفاء ويشيد بالخدمات المتميزة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة لوفد من دولة اليابان في مستشفى دار الشفاء، برئاسة السيد فوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، بحضور الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وبمرافقة الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر واليابان في القطاع الصحي.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية في المستشفى، حيث استعرضت إدارة المستشفى تاريخها، والخدمات الطبية المقدمة، وأحدث التقنيات والأجهزة التي تمت إضافتها حديثاً، كما تضمنت الجولة زيارة المرضى والمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون علاجهم بالمستشفى، على خلفية الأحداث في غزة.

اطلع الوفد خلال الزيارة على مشروعات الشراكة اليابانية، كما تفقد الوفد القسم الداخلي، بالطابق الخامس، ووحدة الغسيل الكلوي، إلى جانب التعرف على أحدث التجهيزات، بما في ذلك وحدة الرنين المغناطيسي الجديدة.

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الياباني بمستوى الخدمة المتميز والأداء المتطور الذي تم رصده خلال الجولة التفقدية، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق المزيد من الإنجازات.

يذكر أن التعاون المثمر بين وزارة الصحة، والجانب الياباني، للارتقاء بخدمات مستشفى دار الشفاء، يعود إلى عام 2019 حيث تم تطبيق أنشطة تحسين الجودة اليابانية المعروفة بـ 5S-KAIZEN، والتي ساهمت في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة العمل، واستمر التعاون على مدى السنوات الماضية، مما أدى إلى تكريم مستشفى دار الشفاء كإحدى المستشفيات ذات الأداء الأمثل في تطبيق تلك الأنشطة.

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التعاون المشترك بين الجانبين الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة المراكز الطبية المتخصصة مستشفى دار الشفاء منظمة الصحة العالمية في مصر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر وزارة الصحة والسكان