الإعدام لعامل اغتصب ابنته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، الإعدام شنقا لعامل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، على ما اقترفه، وذلك لاتهامه بالتعدي على نجلته بغير رضاها مستغلا حداثة سنها، وكان من ثمار ذلك حملها لجنين غير مكتمل الأشهر، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

وأحالت النيابة العامة المتهم "سيد م س م" 34 سنة - عامل، في القضية رقم 10051 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 710 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنه في تاريخ سابق على المحضر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية واقع نجلته الطفلة "ش س م" بغير رضاها مستغلاً حداثة سنها حال كونه والدها ومن المتولين رعايتها بأن كان ينفرد بها، بمسكنه ويهددها بالإيذاء ثم يتعدى عليها، حتى يمني بها وكان من ثمار ذلك حملها لجنين غير مكتمل الأشهر الرحمية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه قام بهتك عرض نجلته الطفلة "ش" بغير رضاها مستغلاً حداثة سنها حال كونه والدها ومن المتولين رعايتها بأن كان ينفرد بها، وملامسة جسدها على النحو المبين بالتحقيقات.