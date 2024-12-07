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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

افتتاح كنيسة "أبي سيفين" بكنيسة "العذراء" بالقصيرين

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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افتتح الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين الكائنة بالطابق الثالث في كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين.

ومن المقرر أن تستوعب الكنيسة الجديدة خدمة الأطفال والاجتماعات الروحية وذلك لضيق مساحة الكنيسة الرئيسية عن استيعاب الأعداد.

وصلى الأنبا مارتيروس قداس عيد الشهيد أبي سيفين بها، وخلاله دشن أواني المذبح واللوح المقدس وأيقونتين، رسم بعض الأطفال من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس والبعض الآخر في رتبة أغنسطس، وشكر من قدم جهدًا في تجهيز وتشطيب الكنيسة سواء مهندسين أو عمال.

الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين رتبة اغنسطس