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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

احذروا الشبورة في الصباح.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أشارت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، وحالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 8 ديسمبر 2024،وهي كالتالي:


حالة الطقس نهارا
- تشير حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بجو معتدل نهارا ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر

- طقس بارد على كل الأنحاء.


الظواهر الجوية
- تحدث شبورة مائية  في الصباح الباكر وقد تكون كثيفة في بعض الاحيان على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


درجات الحرارة المتوقعة غدا :
- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة غد ا - طقس بارد - شبورة مائية الطرق الزراعية هيئة العامة للأرصاد الجوية طقس معتدل لهيئة العامة للأرصاد الجوية