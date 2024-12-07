احذروا الشبورة في الصباح.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

أشارت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، وحالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 8 ديسمبر 2024،وهي كالتالي:



حالة الطقس نهارا

- تشير حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بجو معتدل نهارا ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر

- طقس بارد على كل الأنحاء.



الظواهر الجوية

- تحدث شبورة مائية في الصباح الباكر وقد تكون كثيفة في بعض الاحيان على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا :

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.