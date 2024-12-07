مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المبكرة في ألمانيا بعد أقل من ثلاثة أشهر، يزداد القلق في الشارع الألماني، حول إمكانية حدوث تلاعب مدعوم بالذكاء الاصطناعي، فقد أظهر استطلاع أجرته شركة «مايكرو سوفت» لقياس مؤشرات الرأي، وأن هناك أكثر من ثلثي الألمان يخشون من تأثير الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الرقمية على نتائج الانتخابات.

رصدت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «تخوفات ألمانية من تأثير الذكاء الاصطناعي على الانتخابات العامة»، توضح فيه أن القلق في الشارع الألماني يزداد، وأكثر من ثلثي الألمان يخشون من تأثير الهجمات السيبرانية وحملات التضليل الرقمية على نتائج الانتخابات.

وقال التقرير، إن هناك 68% من المشاركين في الاستطلاع من مختلف الانتماءات الحزبية عبروا عن قلقهم من هذا الخطر، والمخاوف تتصاعد بشكل خاص بين أنصار حزب الخضر، إذ أن نسبة القلق لديهم بلغت 82%، بينما كانت أقل قليل بين مؤيدي الحزب اليميني الشعبوي البديل من أجل ألمانيا.

ولفت التقرير، إلى الذين سجلوا كانت نسبهم 57%، لكن الأمر لا يتوقف عند الناخبين وحدهم، فقد امتدت هذه المخاوف لتشمل المسؤولين في البنية التحتية الحيوية في البلاد، إذ عبر 70% منهم عن قلقهم بشأن تأثير الهجمات السيبرانية على نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح التقرير، أن الخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يحذروا من أن هذا التهديد يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ويرون أن بعض الجهات الحكومية ومجموعة المصالح تسعى في الخفاء للتأثير على نتائج الانتخابات باستخدام حملات تضليل تعتمد على الذكاء الاصطناعي.