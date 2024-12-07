نائب عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية: لم نمنع نوابنا مطلقا من التصويت على عزل الرئيس

أعلن نائب عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن الحزب لم يمنع نوابه مطلقا من التصويت على عزل الرئيس، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، بدأ البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم ، التصويت على مقترح عزل رئيس البلاد يون سوك-يول، بحسب وكالة "رويترز".

وشهدت جلسة التصويت مغادرة جميع نواب حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية قاعة البرلمان، للحول دون حصول عملية التصويت على عزل "يون"، عبر منع اكتمال النصاب القانوني.

ويتوجّب الحصول على أصوات 200 نائب من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس، ولحزب قوة الشعب 108 مقاعد بينما تحظى المعارضة بـ 192 مقعدًا.

غادر نواب حزب قوة الشعب قاعة البرلمان، فيما كان عشرات آلاف المتظاهرين محتشدين خارج المبنى للمطالبة بمغادرة "يون" السلطة، بعد محاولته فرض الأحكام العرفية التي أحبطت سريا.

وبحسب وسائل إعلام كورية جنوبية، قرر نائب واحد فقط من الحزب الحاكم البقاء في القاعة.