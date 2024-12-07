"المستوردين": نطالب بعمل التوكيلات الملاحية والبنوك بالعمل طول الأسبوع أسوة بالموانئ

أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تنفيذًا لقرارات وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، وبالتنسيق مع وزارة المالية، تم التواجد اليوم في جميع الموانئ على مستوى جمهورية مصر العربية، بما في ذلك ميناء الإسكندرية والدخيلة والعين السخنة وبورسعيد ودمياط. حيث تم متابعة العمل بعد قرار مصلحة الجمارك بالعمل طوال أيام الأسبوع، شاملة العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، مطالبا في الوقت نفسه بعمل التوكيلات الملاحية والبنوك بالعمل طوال الأسبوع أسوة بالموانئ.

وقال العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم: إن الفترة القادمة ستكون الفيصل في الحكم على التجربة، مشيرًا إلى أن القرار يساهم في تخفيض زمن الإفراج وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة.

وأكد أن المسؤولين متواجدون لمتابعة تنفيذ القرار في مساحة حاويات الداخلية، على رأسهم اللواء هشام مشهور، رئيس الإدارة المركزية للواردات في الإسكندرية، والأستاذ الدكتور مجدي كمال، رئيس الإدارة المركزية بجمارك الدخيلة، والأستاذ أحمد عبد الحافظ، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء الدخيلة، بالإضافة إلى بعض المستخلصين ومندوبي الشركات.

كما أكد دعمه ودعم المستوردين لأي مجهود وأي تجربة قد تؤدي إلى تخفيض زمن الإفراج، وبالتالي تخفيض التكلفة الخاصة بالسلع المستوردة.

وطالب محمد العرجاوي المستخلصين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية الالتزام بالتوجيهات الرئاسية وقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، الخاص بتشغيل الموانئ جميع أيام الأسبوع وفي العطلات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية، وأن يتم العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.

وقال العرجاوي: إن تقليص زمن الإفراج الجمركي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة.

وفي 14 نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع، شاملة العطلات الأسبوعية.