التموين: سوق اليوم الواحد يستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

نظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع محافظة القاهرة اليوم، سوق اليوم الواحد بالمرج.

حيث يأتي ذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة .

كما يعد السوق رابع أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ20%.

وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتور علاء ناجي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إن الهدف من تنظيم مثل هذه الأسواق هو استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وأشار ناجي إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مؤكدًا أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.