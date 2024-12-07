تداول 25 ألف طن بضائع و1040 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1040 شاحنة و 215 سيارة حيث شملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 505 شاحنة و 125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 535 شاحنة و90 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Alcudia Express . فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية، كما تم تداول 2200 طن بضائع و240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ADONNIS علي متنها 6000 طن ردة قادمة من عدن.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1865 راكبا بموانيها.

