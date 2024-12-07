افتتاح رابع أسواق اليوم الواحد بالقاهرة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة رابع أسواق اليوم الواحد بالقاهرة والذي تم إقامته بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بحى عين شمس بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتي المرج وعين شمس لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من 20 % وتصل إلى 50 % فى بعض السلع .

وأشار المحافظ إلى أن القاهرة ستشهد هذا الشهر إقامة 16 سوق أسبوعي بأربع مناطق هي شرق مدينة نصر، وحلوان، والأميرية، وعين شمس، حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة .

وأوضح محافظ القاهرة أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، داعيًا المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية ، وتجار سوق العبور بشرط ألا تقل أسعار المنتجات عن 30 % عن مثيلاتها فى السوق.

وأضاف محافظ القاهرة، أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة ، مضيفًا أن سوق اليوم الذي شارك فيه أكثر من 50 سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل أسبوع بنفس المنطقة، مشيرًا إلى أن أسعار سوق اليوم أقل من السوق السابق لكثافة المعروض ودخول عدة شركات المنافسة، لافتًا أن السوق شهد اقبال كثيف من مواطني احياء المرج وعين شمس والمطرية للاستفادة من التخفيضات.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

وسوق اليوم الواحد الذي تم افتتاحه صباح اليوم السبت يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، مع توافر البيض بسعر 145 جنيه للطبق، وسعر كيلو اللحمةالسوداني 275 جنيه، والبلدى 300 جنيه، وكيلو السكر 30 جنيه.

وعلى هامش السوق قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بحملة توعية تحت شعار "نحو أسلوب حياة صحي" بهدف توعية المواطنين لترشيد الاستهلاك، وكيفية شراء المعدلات الصحية من المنتجات وعدم الإفراط حفاظًا على الصحة تحقيقًا للتنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.