الحبس سنة لمتهم في تعاطي الهيروين المخدر بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالحبس سنة في تعاطي المواد المخدرة، بمنطقة الساحل.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أنه تم اتخاذ عينة من المضبوطات وتبين أنها لمسحوق بيج اللون بكيس بلاستيك شفاف اللون وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة الساحل، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اشتبه في شخص يستقل دراجة نارية، وبالتقرب منه حاول الهرب وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم بتفتيشه عثر على 50 جراما من الهيروين المخدر وسيجارة مشتعلة بالمخدرات وميزان حساس ومبلغ مالي 2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازتهم بغرض التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

