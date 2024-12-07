ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على أصحاب المصانع بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة لتعبئة المواد الغذائية، موظفين بالشركة- كائنة بمحافظة المنوفية) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لسابقة اتفاقه معهم على التقابل بدائرة القسم لشراء عدد من عبوات السلع الغذائية نظير مبلغ مالى محدد، إلا أنه عقب تحميلها على دراجة نارية "تروسيكل" قام بمغافلتهم والاستيلاء عليها وفر هارباً دون سداد قيمتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (عدد من عبوات السلع الغذائية "متحصلات الواقعة" - مبلغ مالى حصيلة نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على مالكى المصانع، وارتكابهم عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.